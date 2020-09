A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

“As pessoas que estejam num relacionamento efetivo não precisam se distanciar socialmente”. A decisão do Governo britânico, que consta na revisão de regras de prevenção da Covid-19 no país, veio desconfinar os contactos físicos para casais que não partilhem a mesma casa, embora mantenha reservas para quem está em início de relacionamento.

Os casais “em estágios iniciais de relacionamento” têm de “tomar cuidado especial e seguir as orientações sobre o distanciamento social”, aconselha a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Reino Unido que anotou isto mesmo no guia revisto das regras para a prevenção da Covid-19 numa altura em que o país enfrenta uma pesada vaga de novos casos.

As regras sobre o distanciamento físico para pessoas com quem não se vive é obrigatoriamente de dois metros, no país. Por isso, uma pessoa “que pretenda ter contacto próximo com alguém deve ponderar como pode ajudar a prevenir a transmissão como casal, por exemplo, assegurando que ambos estão a evitar contactos próximos com pessoas com quem não vivem”.

O responsável pela pasta da Saúde, Matt Hancock, foi questionado pela Sky News sobre o que significa o termo “relacionamento efetivo”: “Significa que as pessoas percebem que têm contacto próximo com pessoas de outras famílias, porque é assim que o vírus se espalha”. O secretário da Saúde considera que as pessoas “têm de ter cuidado e ser sensatas” nesta fase.

No final de março, quando o Governo britânico tomou as primeiras medidas de confinamento, a sub-firetora Geral da Saúde, Jenny Harries, avisou que tudo o que ali constava — no que a restrições dizia respeito — também se aplicaria a casais que não coabitassem e até incentivou as pessoas nessas circunstâncias a juntarem-se sob o mesmo tecto.

A alternativa seria ficarem separados durante o tempo do confinamento. Na altura, Harries até disse que esta poderia ser uma solução para os casais perceberem a solidez da relação: “Devem testar a força do seu relacionamento”. Ou ficavam juntos ou em casas separadas. Agora já não será necessário.