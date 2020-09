(Em atualização)

O inspetor da Polícia Judiciária José Amador revelou em tribunal que continua sem saber as passwords de acesso aos discos rígidos de Rui Pinto. Isto porque o arguido só aceitou colaborar com as autoridades se fosse ele a introduzir as credenciais de acesso. O inspetor — que está a ser ouvido no julgamento do Football Leaks pelo quarto dia consecutivo — admitiu mesmo que, se as autoridades francesas quiserem aceder aos discos, a PJ não pode ajudar porque não sabe as passwords.

A opção foi ser o arguido a controlar esse momento e a introduzir as credenciais”, disse.

A testemunha disse mesmo que os discos não estão abertos, mas sim “protegidos” pela PJ e que o arguido continua no controlo. Caso as autoridades de outros países queiram aceder aos discos, a PJ não tem “nenhuma utilidade” para “possíveis colaboradores”, reconheceu mesmo o inspetor.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão. Isto porque, segundo a investigação, Rui Pinto terá exigido à Doyen um pagamento entre 500 mil e um milhão de euros para que não publicasse documentos relacionados com a sociedade que celebra contratos com clubes de futebol a nível mundial. Aníbal Pinto, então advogado do hacker, terá servido de seu intermediário. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juíza Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.