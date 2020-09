View this post on Instagram

De todo coração ! Obrigado grande FCPORTO ???????? Sou muito grato ao FC Porto por tudo que construí com a camisa deste clube. Tenho certeza que cada momento vai ficar para sempre na minha memória. Consegui títulos importantes pelo clube e com certeza será inesquecível. Fui muito bem acolhido desde a minha chegada lá em janeiro de 2017 até a minha saída agora em setembro de 2020. Agradeço também a toda torcida azul e branca por me incentivar e apoiar em várias ocasiões. O meu desejo é que a equipe continue essa caminhada vitoriosa. Estarei na torcida Sempre ???????? Eu quero o porto CAMPEÃO ! #susu29 ????????