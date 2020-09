View this post on Instagram

Rumo a uma nova aventura, com o Benfica no coração. ????❤️ Dez anos depois de chegar à minha segunda casa, terei agora um novo desafio. Muito obrigado ao Mister Jesus por me dar esta oportunidade, espero poder trabalhar consigo no futuro. Obrigado também a todos no Benfica que me ajudaram a ser o jogador e homem que sou hoje. Até breve. ???????? #AteBreveBenfica #Obrigado #SLBenfica #Home #blessed