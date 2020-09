A fabricante automóvel alemã BMW foi multada na quinta-feira pela Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos em 18 milhões de dólares (15,4 milhões de euros), por ter inflacionado artificialmente as vendas para atrair investidores.

A subsidiária norte-americana do grupo é acusada de ter fornecido informações falsas e enganosas na época de emissões de títulos, segundo um comunicado daquela entidade. De 2015 a 2019, a BMW falsificou os números de vendas, de acordo com a nota. O grupo alemão também divulgou vendas de veículos fictícios e ajustou as vendas realizadas em 2015 e 2017.

“As empresas que usam os mercados dos EUA para aumentos de capital têm a obrigação de fornecer aos investidores informações confiáveis”, pode ler-se no documento. “Por meio da disseminação repetida de informações fraudulentas, a BMW enganou os investidores sobre as suas vendas (…) nos Estados Unidos e sobre a procura dos clientes de veículos BMW no mercado americano, enquanto levantava capital nos Estados Unidos”, acrescenta-se no comunicado.

A BMW disse que estava “satisfeita” por resolver o caso e observou num comunicado enviado à agência de notícias France-Presse (AFP) que foi saudada a sua cooperação na investigação. “Grande parte dos factos apontados (…) aconteceu há mais de três anos” e “não há nenhuma alegação ou conclusão de conduta dolosa da BMW”, disse o grupo alemão.