Boletim DGS. Portugal regista quarto pior dia desde o início da pandemia e o pior de setembro

Em termos de distribuição geográfica, a seguir a Lisboa e Vale do Tejo, o Norte permanece a segunda região do país mais afetada pela pandemia em número de novos casos e também globalmente. Esta sexta-feira, foram confirmados 263 infeções, elevando o total para 25.869. Lisboa tem agora um total de 36.904 casos registados desde o início da pandemia.

Dos 899 novos casos, 52 foram no Centro (que tem agora 5.885 casos totais), 47 no Algarve (1.513) e 30 no Alentejo (1.412). A Madeira (211 ao todo) não registou novas infeções e os Açores acrescentaram apenas 2 aos já confirmados (261).

Além dos 3 óbitos na região de Lisboa e Vale do Tejo, ocorreram dois no Norte e Centro do país, num total de cinco (mais 2 mortes do que nesta quinta-feira). Ao todo, o novo coronavírus já levou à morte de 1.936 pessoas no país, sendo o Norte a região onde a pandemia fez mais vítimas mortais (878).