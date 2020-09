A Câmara Municipal do Funchal aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, o lançamento de um novo plano de pormenor para a área da Encarnação, no centro da cidade, para estimular e promover a sua reabilitação, indicou o presidente da autarquia.

“O plano anterior tinha dez anos e não conseguiu o seu propósito inicial, que era reabilitar toda a zona da Encarnação”, disse Miguel Gouveia, após a reunião do executivo camarário, liderado pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!).

Os vereadores — seis da Confiança, quatro do PSD e um do CDS-PP — foram unânimes na aprovação da caducidade do Plano de Pormenor da Encarnação e no lançamento de um procedimento para o refazer, ao abrigo do novo Plano Diretor Municipal, aprovado em 2018.

Na zona da Encarnação existem três edifícios considerados de valor patrimonial, nomeadamente uma capela, o antigo Seminário Diocesano do Funchal, onde funcionou a Escola Bartolomeu Perestrelo, e a antiga estação do comboio do Monte, no sítio do Pombal.

São três edifícios que importa preservar ao abrigo deste plano de pormenor e ainda prever um conjunto de acessibilidades para salvaguardar a relação entre o edificado e o espaço público em benefício da cidade”, sublinhou Miguel Gouveia.

Na reunião desta quinta-feira foi também aprovada por unanimidade a legalização de um edifico de armazéns e escritórios com cerca de 10 mil metros quadrados, na freguesia de Santo António, que se encontrava em situação irregular desde 2007.

A legalização foi feita ao abrigo do Plano Diretor Municipal e é mais um exemplo a adicionar às centenas de prédios que temos vindo a legalizar ao longo dos últimos anos”, disse Miguel Gouveia.

O autarca sublinhou, por outro lado, a participação da Câmara do Funchal num evento cultural que decorreu esta semana na Culturgest, em Lisboa, promovido pela “Revolution Hope Imagination”, com técnicos e agentes culturais, nomeadamente a banda madeirense “Men On The Couch”.

“Sabendo que o Funchal, neste momento, está em rota para a candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027, foi importante perceber a forma como veem o panorama cultural da nossa cidade”, salientou.

Miguel Gouveia disse que a autarquia foi reconhecida como uma “pérola de exceção” ao nível da programação cultural em tempos de pandemia e de estado de emergência.