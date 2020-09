A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) emitiu esta sexta-feira um aviso para os privados alertarem previamente os seus utentes que podem ser transferidos para uma entidade pública, caso sejam diagnosticados com o novo coronavírus.

O aviso, publicado no site da ERS, foi emitido após a entidade reguladora ter tomado conhecimento “de que existem estabelecimentos prestadores de saúde do setor privado que não prestam cuidados de saúde a utentes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19”.

A ERS recorda uma recomendação emitida em março de 2011 aos privados em que foi sublinhada a importância do direito dos utentes na “obtenção de informação rigorosa, transparente e atempada”.

Assim, “todos os utentes que se dirijam a quaisquer estabelecimentos para receber cuidados de saúde devem ser devidamente informados de eventuais restrições ao atendimento”.

O alerta foi emitido a todos os estabelecimentos do setor privado, cooperativo e social, no âmbito da atividade que não estiver abrangida por convenções celebradas com o Serviço Nacional de Saúde.