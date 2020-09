A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Em atualização

O défice orçamental atingiu os 6.147 milhões de euros até agosto, segundo um comunicado do Ministério das Finanças divulgado esta sexta-feira. O valor representa um agravamento de 6.552 milhões de euros face ao período homólogo “em resultado da pandemia” devido à contração da receita (-6,6%) e do crescimento da despesa (4,9%). Porém, face a julho, houve uma recuperação: nos primeiros sete meses do ano, tinha atingido os 8.332 milhões de euros.

“A execução evidencia os efeitos da pandemia da Covid-19 na economia e nos serviços públicos, refletindo igualmente o impacto da adoção de medidas de política de mitigação”, aponta o ministério.