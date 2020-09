Vem aí mais uma comissão parlamentar de inquérito à banca, a oitava em 12 anos, e a segunda que vai debruçar-se sobre a herança do Banco Espírito Santo, agora mais centrada na gestão de ativos pelo Novo Banco após a venda à Lone Star.

2008 — Atuação da supervisão financeira sobre o BCP e as operações realizadas através de offshores. 2009 — Gestão do Banco Português de Negócios e problemas e fraudes que conduziram à nacionalização. 2012 — Gestão pública e venda do BPN ao Eurobic 2014/2015 — Queda e resolução do Banco Espírito Santo 2016 — Resolução do Banif 2017 — I comissão de inquérito à capitalização da Caixa Geral de Depósitos (sem relatório final aprovado) 2019 — II comissão de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa (agora com auditoria da EY à gestão entre 2010 e 2015) 2020/21 — Gestão e venda de ativos pelo Novo Banco

O parlamento está a apreciar esta sexta-feira quatro projetos de resolução para a criação desta comissão de inquérito, ainda que com objetos e abrangências diferentes e objetivos distintos. E pelas intervenções dos partidos, parece já evidente que pelo menos três destas propostas — a do Bloco de Esquerda, do PS e da Iniciativa Liberal — serão aprovadas. Apesar deste consenso alargado, não é para já claro como será conciliado o objeto da nova comissão de inquérito perante as nuances dos textos propostos.

Apenas a proposta do Chega, que pretende estender o objetivo ao financiamento de campanhas eleitorais e políticas que terá sido realizado nos tempos do Banco Espírito Santo, designadamente através do chamado saco azul do Grupo Espírito Santo — não tem aprovação garantida a partir das declarações dos partidos na fase de discussão.

O deputado “radioativo” o “pior do sistema” que irá “ultrapassar o vosso lugar” na política

Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda manifestou a intenção do partido de votar a favor de todas as proposta de comissão de inquérito. Mas deixou um desafio a André Ventura para aproveitar a oportunidade de conhecer os negócios do Chega e o financiamento do seu partido, invocando as várias ligações entre dirigentes do partido e pessoas que estiveram envolvidos no Grupo Espírito Santo, bem como as iniciativas, como “almoços luxuosos” para angariar fundos. A deputada do Bloco acusa o Chega de ser “um partido comprometido até ao pescoço com os negócios da elite económica e financeira”. E “o senhor deputado (André Ventura) de ser um político do pior que o sistema tem”.

André Ventura respondeu à letra, no meio de um debate sobre a central nuclear de Almaraz, invocando episódios que no passado embaraçaram o Bloco de Esquerda, como o caso da vendas de imóveis de Ricardo Robles, e deixando a certeza de que irá “ultrapassar o vosso lugar na política portuguesa”, numa alusão às sondagens que apontam para o crescimento do partido. Na réplica do Bloco, o deputado Nelson Peralta, aproveita o tema em discussão para chamar a Ventura o deputado “radioativo” que representa o pior do que o sistema tem.

Recuo aos tempos do BES divide PS e PSD. Socialistas querem conhecer toda a história

Sobre o recuo aos tempos do BES e da gestão de Ricardo Salgado, apenas o PSD, através do deputado Hugo Carneiro, manifestou que o partido está contra propostas que repitam a comissão de inquérito ao BES, realizada no tempo do Governo PSD/CDS. “Não estamos disponíveis para isso”. Já o PS manifestou, através de Fernando Anastácio, a vontade de “conhecer a história toda”, desde antes da resolução. “Não queremos só parte da história, percebo o incómodo do PSD que não está interessado nesta parte da historia”.

A Iniciativa Liberal também quer apurar “todas as responsabilidades” de um processo que poderá “ser o maior gasto de dinheiros públicos em Portugal”. Para o deputado Cotrim de Figueiredo, permanecem dúvidas sobre o passado, mas no quadro da pós venda é importante avaliar se as decisões da administração são compatíveis com os interesses dos contribuintes. Sublinhou também a necessidade de afastar as permanentes suspeitas que são negativas para a instituição e para os trabalhadores que “serão as maiores vitimas destas dúvidas”.

O CDS não se opõe a voltar ao tempo anterior à resolução, mas defende que a questão essencial é a de perceber se os prejuízos que estão agora a aparecer vêm do passado” e dos ativos que não deviam de ter passado para o Novo Banco, ou se resultam de uma “péssima gestão que vendeu ativos ao desbarato”, assinalou a deputada Cecília Meireles. “Votaremos a favor tudo o que tinha a ver com o apuramento das razões destes prejuízo, mas temos de nos concentrar no que é essencial”.

O PCP não irá criar obstáculos à criação desta comissão de inquérito, mas Duarte Alves não deixa de atirar culpas para o “habitual passa culpas entre o PS e o PSD” que nada resolve, reafirmando a posição do partido a favor do controlo público da instituição. E lembra que “os portugueses já entregaram perto de nove mil milhões de euros – na verdade só faltam 900 milhões de euros da garantia pública”.

Para a deputada do Bloco, Mariana Mortágua, não se trata apenas de apurar as responsabilidades do passado. “Queremos que se investigue para pôr termo ao abuso e travar a sangria de recursos que está em curso. É por isso que a levamos tão a sério”.

Já o PSD quantificou o esforço financeiro do Estado em mais de seis mil milhões de euros.

A deputada Inês Sousa Real do PAN também reafirmou a intenção do partido de apoiar a comissão de inquérito, sinalizando os negócios feitos pelo Novo Banco após a venda e os prémios de gestão, atribuídos mas não pagos, à gestão liderada por António Ramalho, ao mesmo tempo que a instituição apresenta prejuízos e pede mais capital.