O parlamento homenageou esta sexta-feira o historiador Joaquim Veríssimo Serrão, “um dos mais brilhantes historiadores portugueses”, que morreu em 31 de julho, aos 95 anos.

O voto de pesar, assinado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, foi aprovado por unanimidade.

No texto aprovado pelos deputados, afirma-se que Veríssimo Serrão foi “um dos mais brilhantes historiadores portugueses e é graças a si e à sua obra que milhões de portugueses passaram a conhecer melhor a sua própria História”.

O historiador Joaquim Veríssimo Serrão, que morreu em 31 de julho em Santarém, aos 95 anos, é autor de uma vasta obra historiográfica, na qual avulta a sua História de Portugal, em 19 volumes, que terminou em 2011.

O foco da investigação histórica de Veríssimo Serrão foi a participação dos humanistas portugueses na cultura europeia do século XVI, a história local, com particular atenção por Santarém, concelho de onde era natural, a formação do Brasil, a questão epistemológica da historiografia portuguesa, alguns personagens que se destacaram na vida política portuguesa nas últimas décadas do Antigo Regime (século XVIII) e o início do Liberalismo (século XIX).