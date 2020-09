Um polícia morreu na manhã desta sexta-feira na esquadra de Croydon, a sul de Londres, quando o suspeito que detinha lhe tirou a própria arma e disparou contra ele, segundo a BBC. O agente ainda foi assistido no local mas acabou por morrer no hospital para onde foi transferido.

O suspeito, de 23 anos, também foi levado para o hospital com ferimentos provocados por arma de fogo embora nenhum polícia da esquadra tenha disparado. O jovem teria consigo uma arma que o próprio fabricou com a qual ameaçou o agente e lhe retirou a pistola.

A Metropolitam Police abriu um inquérito e a comissária Cressida Dick explicou à BBC que nem sempre os detidos são revistados. Questionado sobre como é que seria possível entrar na esquadra armado, Chris Phillips, antigo inspetor, disse também à mesma estação televisiva, que aquando da detenção, normalmente, “os detidos devem ser revistados antes de serem levados para a esquadra, mas isso nem sempre acontece e depende do tipo de detenção”. O mesmo se pode aplicar ao uso de algemas, acrescenta.

O primeiro-ministro britânico já reagiu ao caso: “É um incidente chocante em que um dos nossos perdeu a vida da forma mais trágica possível”, escreveu no Twitter . Boris Johnson manifestou as condolências para com a família e amigos da vítima: “Todos estamos em dívida para com aqueles que arriscam as suas vidas para nos manterem seguros”.

My deepest condolences go to the family, friends and colleagues of the police officer who was killed in Croydon last night.

We owe a huge debt to those who risk their own lives to keep us safe.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 25, 2020