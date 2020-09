Pela primeira desde que se sentou no trono, o rei Felipe VI não esteve presente na cerimónia de tomada de posse dos novos juízes, em Barcelona. Não esteve, pelo menos, fisicamente. É que, apesar de impedido pelo Governo espanhol, o monarca assistiu à cerimónia online. No final, até ligou ao presidente do Tribunal Supremo do Reino de Espanha, Carlos Lesmes Serrano, para lhe dizer que “teria gostado” de ter estado presente e pedir que desse os seus parabéns aos novos juízes, escreve o jornal El País.

À semelhança do que acontece todos os canos, o rei Felipe VI tinha reservado a manhã desta sexta-feira para estar presente na chamada cerimónia de “entrega de despachos”. Trata-se de um evento em que os juízes, finalistas da Escola Judicial Espanhola, sediada em Barcelona, tomam posse. Só que, este ano, o Governo espanhol não autorizou a presença.

O rei tinha confirmado que ia assistir à cerimónia, mas na terça-feira a casa real informou Carlos Lesmes de que Felipe VI já não iria comparecer, por decisão do Governo. Durante a semana, a indignação dos juízes foi notória — quer através de publicações nas redes sociais ou através dos principais sindicatos. Já na quinta-feira, o ministro da Justiça espanhol, Juan Carlos Campo, justificou a decisão apenas pela necessidade de “proteger as instituições”, incluindo a Monarquia.

Lesmes aproveitou o seu discurso na cerimónia para lamentar a ausência de Felipe VI, “símbolo da unidade e permanência do Estado”.

Não se deve apenas ao facto de se romper com uma tradição de mais de 20 anos, mas também, e sobretudo, porque a presença de sua majestade, o chefe de Estado, na cerimónia mostrar um vínculo constitucional especial entre a Coroa e o Poder Judiciário”, afirmou.

Este ano foram 33 mulheres e 29 homens a tomar posse, embora apenas 47 juízes tenham estado presentes já que muitos decidiram não comparecer em sinal de protesto. Foi o próprio presidente do Supremo a revelar aos presentes, depois da tradicional fotografia com todos os novos juízes, que o monarca lhe tinha ligado, escreve o ABC.