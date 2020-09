O treinador do FC Porto disse esta sexta-feira acreditar que vai ter dificuldades na partida da segunda jornada da I Liga de futebol com Boavista e antecipa que a equipa de Vasco Seabra vai dar que falar no campeonato.

Sérgio Conceição revelou-se conhecedor de alguns pormenores da equipa ‘axadrezada’, uma equipa ainda em construção, o que para o treinador não é “uma vantagem”, porque também não conhece “tão bem esta equipa do Boavista”.

“Conhecemos os jogadores que compõem o plantel, mas tudo aquilo que é a sua dinâmica de jogo, temos como referência este último jogo, um ou outro amigável que observámos. Mas não penso que seja uma vantagem ou uma desvantagem. Acho que o Boavista tem um plantel com qualidade e, pelo que observámos, vai ser uma equipa interessante na nossa Liga”, disse, em conferência de imprensa.

O FC Porto tem vencido nos últimos anos no Estádio do Bessa, mas sentindo sempre grandes dificuldades para o conseguir num dérbi que este ano não terá adeptos.

“Para quem é apaixonado pelo futebol como eu e com certeza muita gente, se calhar os jogos que tive mais gosto e mais prazer em participar foram esses dérbis aqui com o Boavista. Os nossos adeptos, como os do Boavista, são gente apaixonada pelos seus clubes, isso faz com que o espetáculo tenha os ingredientes essenciais para que toda a gente viva o jogo de forma incrível”, referiu.

Sérgio Conceição lembra “um ambiente acima da média” na Bessa, que tem pena não se possa repetir esta temporada.

“Da nossa parte vamos fazer tudo para que seja um grande jogo também e que no fim possamos estar contentes com três pontos na nossa caminhada”, afirmou.

Questionado sobre a saída de Soares para a China, e sobre as palavras de agradecimento que deixou ao treinador, Sérgio Conceição teceu grandes elogios ao jogador brasileiro.

“As palavras de Tiquinho são de quem não só tinha contrato, mas também o sentia. Para se jogar no FC Porto não basta ter contrato, é preciso senti-lo. O Tiquinho aprendeu no FC Porto que tem de sentir o clube, a região, as pessoas, quem trabalha aqui, o nosso líder, o nosso presidente, para perceber o que é a tal mística do nosso clube”, referiu.

Para Sérgio Conceição, Soares deixa o FC Porto “melhor jogador e melhor homem”.

“Aquilo que lhe desejo, porque o Tiquinho era um jogador muito querido no balneário, é que ele tenha o sucesso que também desejo para a minha equipa, para a minha família e para os meus amigos, portanto é o máximo”, assegurou.

O FC Porto joga este sábado, às 21:00, com o Boavista, no Estádio do Bessa, numa partida da segunda jornada da I Liga de futebol.

