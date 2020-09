Pelo menos duas pessoas ficaram feridas depois de terem sido atacadas esta sexta-feira por um homem com uma arma branca na avenida Richard Lenoir, no 11º bairro de Paris. O local não fica muito longe da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo, alvo de um atentado em 2015, refere o Le Figaro. Os dois feridos foram transportados para o hospital e estão em estado muito grave.

Um suspeito foi detido na Praça da Bastilha, confirmou ao Le Monde fonte da polícia de Paris. Segundo o Le Figaro, a detenção terá ocorrido nas escadarias da Ópera da Bastille pelas 12h45 (11h45 em Lisboa), avança o mesmo jornal francês e o alegado atacante teria sangue na roupa.

Apesar de ter sido inicialmente noticiado que as autoridades procuravam um segundo responsável pelo ataque, agora parece haver certezas de que o ataque no 11º bairro de Paris foi realizado por um único indivíduo. Um pacote suspeito encontrado junto à antiga redação do Charlie Hebdo foi descartado depois de ser analisado e de se ter concluído que não se tratava de material explosivo.

O incidente foi confirmado pelo primeiro-ministro, Jean Castex, que disse que se ia reuniu imediatamente com o ministro do Interior, Géral Darmanin, para fazer um ponto a situação.

Une attaque à l’arme blanche a été perpétrée à proximité des anciens locaux de l’hebdomadaire Charlie Hebdo.

Je me rends immédiatement place Beauvau pour faire un point sur la situation avec le ministre de l’Intérieur @GDarmanin. — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 25, 2020

No Twitter, a polícia, que está no local, pediu aos parisienses que evitem a zona, que foi isolada pelas autoridades. Também o Ministério do Interior francês deixou o mesmo aviso.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

???? ALERTE : Un événement grave a eu lieu à #Paris11, secteur Richard Lenoir. Les forces de sécurité et de secours sont sur place. Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités.

D'autres informations sont à venir sur ce compte. pic.twitter.com/5rdEYVzawQ — Ministère de l'Intérieur – Alerte (@Beauvau_Alerte) September 25, 2020

O ataque desta sexta-feira acontece por altura do julgamento sobre o atentado ao Charlie Hebdo, que começou a 2 de setembro. Este envolve 14 indivíduos suspeitos de terem fornecido apoio logístico aos irmãos Said e Chérif Kouachi e a Améddy Coulibaly, autores do ataque ao jornal satírico. O julgamento deve terminar a 10 de novembro.

Para assinalar o início do julgamento, o jornal republicou as caricaturas de Maomé que a transformaram num alvo dos jihadistas. “Nós não dormiremos nunca. Nós nunca renunciaremos”, justificou o diretor do jornal satírico, Riss, neste número especial.