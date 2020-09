Era hora da flash interview, Jorge Jesus estava no local marcado, o jornalista da BTV também. No estádio, porém, o volume da música era ainda muito elevado e tornava quase impossível a comunicação entre treinador e jornalista. E Jesus, como é seu apanágio, não escondeu o desagrado. Queixou-se do barulho, tentou começar a falar mas interrompeu porque não estava “concentrado” e soltou um “agora sim!” quando a música finalmente parou. E só a partir daí se percebeu o que o técnico encarnado tinha realmente achado da vitória contra o Moreirense.

“Foi uma demonstração de grande qualidade, num jogo que não teve nota artística. Porque este jogo tinha de ser 6 ou 7 a 0. O Benfica tinha de estar hoje melhor do que em Famalicão. Tivemos jogadas de grande qualidade técnica. Foi pena não traduzirmos isto em mais golos, que é a expressão da qualidade do jogo. Só uma equipa que faz 30 remates na baliza e marca dois golos, com a qualidade que tem. O Moreirense não criou uma oportunidade de golo. Fez um remate na primeira parte, que o Odysseas defendeu. Foi uma equipa que passou 90 minutos dentro do seu meio-campo, a jogar lá com todos os jogadores menos o Fábio Abreu, que ficava na frente. Mas, mesmo assim, não conseguiu parar a equipa do Benfica que, neste momento, já está muito difícil de parar. Falta traduzir esta qualidade de jogo em golos”, explicou Jorge Jesus, que acrescentou mais à frente que a equipa de Ricardo Soares poderia ter saído da Luz “com o saco cheio”.

“A equipa esteve bem defensivamente. O Moreirense não foi o Moreirense que no ano passado empatou aqui. Este ano nem teve hipótese de ir à nossa baliza. Com todo o respeito, é uma equipa bem trabalhada pelo treinador, que é jovem, mas hoje, como se costuma dizer, não saiu daqui com um saco cheio de golos porque não aconteceu. Parabéns à minha equipa, que fez um grande jogo”, terminou o técnico encarnado.

Alguns registos de Rúben Dias, o melhor em campo????:

➡1 remate

➡1 golo⚽

➡Ganhou 6 vezes a bola

➡92% de eficácia de passe (que passa a 93% no meio campo ofensivo) pic.twitter.com/UVC4Cwl1cr — playmakerstats (@playmaker_PT) September 26, 2020

O Benfica venceu nas duas primeiras jornadas da Liga pela quarta época consecutiva e conquistou seis pontos em dois encontros onde, na temporada passada, ganhou apenas dois, já que empatou em Famalicão e em casa com o Moreirense. Os encarnados terminaram ainda a partida com 29 remates, o segundo melhor registo nos últimos três anos, e 71% de posse de bola e 87% de eficácia de passe. Tudo isto num jogo em que Rúben Dias foi o capitão, marcou o primeiro golo e despediu-se da equipa e da Luz, já que vai rumar ao Manchester City.

“Estou muito feliz, como é óbvio. Este foi um jogo muito importante para mim. E poder consagrar este jogo com um golo… Foi um momento especial. E acredito que toda a gente tenha noção do que se trata. As pessoas marcam. Foi sem dúvida alguma especial. A braçadeira também foi especial”, disse, visivelmente emocionado, o central encarnado na flash interview, mencionando o abraço que deu a Rui Costa logo depois de abrir o marcador.