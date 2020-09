O Benfica acusou este sábado a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) de “jogar com as palavras e estar a brincar com os clubes”, pedindo esclarecimentos relativamente à ocupação dos camarotes presidenciais dos estádios.

Em nota publicada no site oficial, os ‘encarnados’ consideraram que a LPFP foi “pouco esclarecedora” na justificação dada para a não autorização relativamente à presença limitada de convidados no camarote presidencial do Estádio da Luz, no encontro deste sábado, diante do Moreirense, da segunda jornada da I Liga.

O Benfica solicitou “de forma clara e inequívoca” que a LPFP esclareça duas questões, “sem subterfúgios nem omissões, em nome da necessária transparência de procedimentos”, numa altura em que os jogos são disputados à porta fechada, devido à pandemia de covid-19.

“De acordo com o ponto 2.6 (Tribunas e Camarotes), mencionado do referido regulamento, podem ou não os clubes ocupar até 50% dos lugares dos camarotes presidenciais, o que no caso do Benfica significa 92 lugares”, questionaram as ‘águias’, interrogando ainda se “essa norma tem ou não a concordância da Direção-Geral da Saúde” (DGS).

Esta nota surge depois de a LPFP se ter recusado a “esgrimir acusações públicas” com o Benfica, defendendo que o plano de retoma das competições não contempla “a presença de sócios ou adeptos” nas tribunas presidenciais dos estádios.

Em comunicado, o organismo liderado por Pedro Proença revelou o porquê de ter sido recusada a autorização para a presença limitada de convidados no camarote presidencial do Estádio da Luz, para o encontro de hoje do Benfica com o Moreirense, para a segunda jornada da I Liga.

“A Liga Portugal remeteu para a Direção-Geral da Saúde o plano [de retoma] em causa e não recebeu daquela entidade qualquer reparo ou recomendação de melhoria ao documento”, referiu a LPFP, recordando que o documento “foi elaborado em conjunto” com os departamentos médicos de todos os clubes profissionais.

De acordo com a LPFP, ficou definido, no ponto 2.6 do anexo I do plano retoma, que as tribunas presidências dos estádios não podem exceder “uma lotação máxima de 50%” e que devem ser garantidos lugares aos “elementos regulamentarmente previstos para a equipa visitante”, a “dois elementos da Federação Portuguesa de Futebol (observador e observador de seleções”, bem como a “representantes da Liga Portugal em funções ao jogo”.

Desta forma, a LPFP defende que fica “claro que na ocupação da tribuna presidencial, em nenhum momento se considerou a presença de sócios ou adeptos, mas sim o estipulado regulamentarmente e a orientação deste espaço para a presença de entidades regulamentares e/ou protocolares”.

“Qualquer interpretação distinta da que aqui está descrita é abusiva e desenquadrada daquilo que ficou acordado com as sociedades desportivas”, manifestou a Liga de clubes, salientando que “em relação às considerações expressas no comunicado publicado este sábado pelo Sport Lisboa e Benfica, Futebol SAD, a Liga Portugal, como tem sido seu tom ao longo das últimas épocas, não irá esgrimir acusações públicas com um dos seus associados”.

O Benfica tinha anunciado este sábado de manhã que não teve autorização por parte da DGS para a presença limitada de convidados no camarote presidencial para o encontro deste sábado da I Liga com o Moreirense, criticando a Liga de futebol de “lamentável incúria”.

“Consideramos absolutamente inadmissível e lamentável que, afinal, a Liga, numa recorrente demonstração de incompetência e incúria por parte dos seus principais responsáveis, não tenha validado junto da DGS e entidades competentes as normas que definiu e transmitiu como seguras aos clubes no Manual das competições oficiais”, afirmaram os ‘encarnados’, em comunicado anterior, divulgado no sítio oficial.

O Benfica adiantou ainda que “a Liga, o seu presidente e os seus principais dirigentes responsáveis pela organização e gestão das competições devem assumir a plena responsabilidade pelo nível de amadorismo que revelam, ao definirem no Manual da Liga normas e orientações expressas que não foram devidamente validadas junto das autoridades competentes, nem informando atempadamente os clubes por essa falha, prejudicando assim mais uma vez a imagem do futebol português”.

Os ‘encarnados’ recebem este sábado o Moreirense, a partir das 18:30, em encontro da segunda jornada da I Liga de futebol.