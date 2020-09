Boletim DGS. Número de casos é o segundo mais alto de setembro e o quinto desde o início da pandemia

Em termos de distribuição geográfica, Lisboa e Vale do Tejo permanece a região mais afetada. Dos 884 casos anunciados este sábado, 472 foram registados nesta zona do país. No Norte, foram confirmados 292 nas últimas 24 horas: no Centro, 62; no Algarve, 30; e no Alentejo, 20. Açores e Madeira tiveram cinco e três novos casos, respetivamente. O número total de casos confirmados em todo o país é agora 72.939.

Lisboa e Vale do Tejo foi também a região onde se registaram a maioria dos óbitos — seis dos oito anunciados. Uma pessoa morreu no Norte do país e outra no Centro. O Norte permanece, no entanto, a região do país com o número mais elevado de mortes (879). Apenas uma das vítimas era homem, sendo as restantes mulheres.