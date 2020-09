(Em atualização)

O PSD apoia formalmente Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais de 2021. Rui Rio começou por anunciar esta noite, em Olhão, que havia sido aprovada pela Comissão Política Nacional do PSD uma moção de apoio à recandidatura. A moção acabou mais tarde por ser aprovada pelo Conselho Nacional — o órgão máximo entre Congressos — com 61 votos a favor e nove abstenções, apurou o Observador.

O Conselho Nacional do PSD está reunido desde as 21h, num hotel em Olhão, no Algarve — a primeira reunião deste órgão desde o Congresso de fevereiro que devia ter acontecido logo em março, mas foi adiada devido à pandemia.

O apoio do PSD foi formalizado pouco depois de o presidente do PSD ter dito, à entrada do Conselho Nacional, que não se sentia pressionado pelas palavras do Presidente da República. Isto porque Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito que os partidos da oposição que aspiram a liderar o Governo devem garantir a aprovação do Orçamento do Estado, mesmo que a esquerda o reprove:

Não me passa pela cabeça que o Orçamento seja chumbado. É o líder da oposição que…aliás, por muito menos do que isso eu viabilizei três orçamentos do primeiro-ministro António Guterres. E com o meu partido, uma parte dele sublevado, a não gostar nada, a protestar, com parte do eleitorado a protestar. É do bom senso meridiano”.

Mas Rui Rio recusou qualquer pressão: “Se o senhor Presidente da República disse que deve haver Orçamento do Estado e não deve haver uma crise, a pressão não é para mim, é para a solução encontrada: PCP, BE, PS ou PS só com um”.

Marcelo Rebelo de Sousa ainda não anunciou qualquer recandidatura à presidência. Até ao momento, apenas a socialista Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira fizeram esse anúncio.

O apoio da Comissão Política do PSD anunciado por Rio esta noite — e inicialmente noticiado pela Lusa — acabou por ser ratificado pelo órgão máximo do partido já passava da meia-noite.