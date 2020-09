O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse este sábado que “a Europa está de luto” após a queda de um avião militar na Ucrânia, que provocou a morte de pelo menos 22 pessoas, endereçando condolências às famílias das vítimas.

“Apresento as minhas sinceras condolências a todas as famílias e amigos que perderam um ente querido no acidente de avião na Ucrânia e ao Presidente [ucraniano], Volodymyr Zelenski”, afirma Charles Michel numa publicação feita na rede social Twitter.

Reagindo ao desastre ocorrido na sexta-feira ao final do dia, o responsável adianta que “a Europa está de luto”, desejando ainda “uma recuperação total para os sobreviventes”.

A queda de um avião militar na Ucrânia, na sexta-feira, provocou a morte a pelo menos 22 pessoas e feriu gravemente outras duas, havendo também duas pessoas por localizar. O avião militar Antonov-26 despenhou-se na aterragem perto de Kharkiv, região este da Ucrânia, pelas 20:50 locais (18:50 em Lisboa), a dois quilómetros do aeroporto militar de Tchougouïv, de acordo com o departamento do Estado para as Situações de Emergência.

O avião incendiou-se após a queda e o incêndio foi extinto uma hora mais tarde. A bordo seguiam 28 pessoas, entre as quais sete tripulantes e 21 passageiros, alguns alunos de aviação de uma escola militar.

A pequena cidade de Tchougouïv fica a cerca de 30 quilómetros a sudeste de Kharkiv e a uma centena de quilómetros a oeste da linha que separa os territórios controlados pelo Governo ucraniano daqueles que estão sob controlo dos separatistas pró-russos.