A 4.ª edição do festival Soam as Guitarras, inicialmente prevista para março e abril deste ano, inicia-se este sábado em Setúbal e, até abril de 2021, irá decorrer também em Oeiras, Évora e Póvoa de Varzim. O arranque do festival está marcado para o Fórum Municipal Luísa Todi, com dois espetáculos numa só noite, com bilhete único, do projeto Raia — Planeta Campaniça (do multi-instrumentista António Bexiga) e Miramar (projeto instrumental que junta os guitarristas Peixe, dos Ornatos Violeta, e Frankie Chavez).

O espetáculo do Raia — Planeta Campaniça terá como convidados Omiri (Vasco Ribeiro Casais), na viola braguesa e nickelharpa, Joana Negrão, na voz e gaita, Um Corpo Estranho (De la Motta e Pedro Franco), nas vozes, guitarra e banjo.

Setúbal volta a acolher o Soam as Guitarras em 21 de abril de 2021, com um dos espetáculos da digressão que marcam o final da carreira dos Dead Combo (Tó Trips e Pedro Gonçalves). Em Oeiras, a programação do festival irá decorrer entre 01 e 11 de outubro.

No dia 01, no auditório municipal Eunice Muñoz, atua o fadista Ricardo Ribeiro com o Lisboa String Trio (Bernardo Couto, na guitarra portuguesa, José Peixoto, na guitarra clássica, e Carlos Barretto, no contrabaixo). Um dia depois, a dupla Miramar sobre ao palco do auditório municipal Ruy de Carvalho e, em 03 de outubro, é a vez de o cantautor cabo-verdiano Mário Lúcio convidar a cantora portuguesa Teresa Salgueiro para um espetáculo no auditório Municipal Eunice Muñoz.

O guitarrista José Manuel Neto atua em 04 de outubro, no Palácio Flor da Murta, e, no dia 08 de outubro, sobe ao palco do auditório municipal Ruy de Carvalho para, com o pianista Filipe Raposo, acompanhar o cantor Sérgio Godinho no espetáculo “Os Fadinhos do Godinho”. No dia 09 de outubro, Tatanka (vocalista dos The Black Mamba) estará no auditório municipal Ruy de Carvalho, no dia 10, Manuel de Oliveira e Marco Rodrigues apresentam-se no auditório municipal Eunice Muñoz e, no dia 11, Ricardo Parreira atua no Palácio Flor da Murta.

Em Évora, o festival acontece nos dias 03 de outubro, com o projeto Raia — Planeta Campaniça, e 04 de outubro, com Pedro Caldeira Cabral, no Auditório Mateus D’Aranda.

O Soam as Guitarras ‘instala-se’ na Póvoa de Varzim, no Cine-Teatro Garrett, entre 10 e 13 de dezembro. No dia 10, atua a dupla Miramar, no dia 11, Mafalda Veiga, no dia 12, Sérgio Godinho, com o espetáculo “Os Fadinhos do Godinho”, e, no dia 13, Manuel de Oliveira convida Marco Rodrigues.

A 4.ª edição do festival foi adiada devido à pandemia da covid-19.