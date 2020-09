Em atualização

Apesar da despromoção desportiva posteriormente revertida com a descida administrativa do V. Setúbal, o Portimonense foi uma das equipas mais contactadas ao longo do mercado para se conhecer a disponibilidade de negociar alguns dos seus principais ativos. Lucas Possignolo, Willyan, Lucas Fernandes e Bruno Tabata foram alguns desses exemplos, em especial os dois últimos, elementos de características ofensivas que chegaram novos ao Algarve vindos das melhores escolas de formação do Brasil. Agora, um deles está mesmo a caminho de um “grande”, tal como tinha acontecido com Nakajima na última temporada: Tabata vai ser oficializado como reforço do Sporting, numa notícia avançada inicialmente pelo jornal Record e já confirmada pelo Observador.