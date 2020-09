A Hyundai está apostada em fazer avançar a sua gama de veículos eléctricos e não quer concentrar-se exclusivamente nos modelos mais pequenos, baratos e para utilizar todos os dias. Porque são os desportivos que mais reforçam a imagem de um fabricante, a marca sul-coreana decidiu apostar num modelo capaz de encher as medidas aos fãs mais dinâmicos. O resultado é este Veloster, em que o motor de combustão central saiu de cena e no seu lugar foi instalado uma unidade eléctrica com 810 cv.

O novo modelo é denominado RM20e, em que o “e” se fica a dever ao facto de ser 100% eléctrico, enquanto o “RM” abrevia Racing Midship, ou seja, um modelo de competição com motor em posição central. O “20” marca o 20º projecto RM da Hyundai.

Os números falam por si, uma vez que os 810 cv e os 960 Nm de binário garantem que os 100 km/h ficam para trás em menos de 3 segundos, com os 200 km/h a serem devorados em 9,88 segundos, estando a velocidade máxima limitada a 250 km/h. O aspecto é o de um Veloster N de competição, agora com vias ainda mais alargadas, com os travões adaptados à nova capacidade de aceleração e as suspensões ao maior peso do veículo, devido à presença das baterias.

O RM20e permite, acima de tudo, que a Hyundai continue a fazer evoluir a sua interacção com a Rimac, o especialista croata de veículos eléctricos, onde os sul-coreanos investiram, mas não tanto quanto a Porsche. O que a Rimac faz é comercializar a tecnologia que desenvolveu para si própria e que utiliza nos seus C_One e C_Two, sejam elas transmissões com duas velocidades (como a que a Porsche monta no Taycan), ou sistemas eléctricos a 800 V (também presentes no Taycan), entre outras soluções.