Uma investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária (PJ) concluiu que foram as agressões dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa que levaram à morte do ucraniano Ihor Homenyuk, em março passado, noticiam o Público e o Diário de Notícias.

Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva, em prisão domiciliária desde março, serão acusados da prática de homicídio qualificado pelo Ministério Público (MP) que, segundo a TVI, deverá emitir o despacho de acusação na próxima semana.

A mesma investigação concluiu que os seguranças que estavam de serviço no Centro de Instalação Temporária (CIT) do aeroporto do Lisboa não estiveram envolvidos. De acordo com o Público, estes não terão tido consciência da gravidade das lesões de Ihor Homenyuk, porque os inspetores do SEF barraram o acesso à sala onde praticaram as agressões que resultaram na morte do ucraniano.

Não é, contudo, certo que o MP não venha a constituir mais arguidos.