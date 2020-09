A polícia de Logan, no estado norte-americano do Ohio, usou uma pistola com descarga elétrica contra uma mulher que se recusou a usar máscara enquanto assistia a um jogo de futebol americano onde o seu filho estava a jogar.

O momento mais agudo da detenção, que aconteceu na quarta-feira, foi registado em vídeo. Nele, pode ver-se como o polícia, identificado como “agente Smith”, tentou algemar a mulher em causa, posteriormente identificada como Alecia D. Kitts. Perante a resistência desta, e menos de dois minutos depois de a suspeita ter iniciado a resistência àquela detenção, o polícia usou um taser, isto é, uma pistola com uma descarga elétrica não letal. Só depois dessa medida é que o polícia conseguiu deter aquela mulher.

De acordo como relato do Departamento de Polícia de Rogan, a Alecia D. Kitts em causa estava a desrespeitar a regra o agrupamento de escolas daquelo condado do Ohio, onde é obrigatório o uso de máscaras nos eventos desportivo, inclusive ao ar livre.

Ainda segundo esse relato, depois de ter sido abordada por um polícia que estava destacado naquele recinto desportivo, que a incitou “várias vezes” a usar máscara, a mulher em causa recusou, alegando que tinha asma. O agente instou-a então a sair daquele local, avisando-a de que se não fizesse seria temporariamente detida pelo crime de invasão daquele terreno.

“Depois de tentar várias vezes que ela saísse, o agente Smith disse-lhe que a estava a deter pelo crime de invasão e pediu-lhe para meter as mãos atrás das costas várias vezes, ao que ela se recusou”, lê-se nessa nota.

A polícia faz ainda notar que Alecia D. Kitts “não foi detida por não usar máscara” mas sim por estar a “desrespeitar continuamente as regras da escola” e por ter “recusado retirar-se das instalações” depois de ter recbeido ordens nesse sentido. O “uso de força”, sublinha o Departamento de Polícia de Logan naquele comunicado, só aconteceu na sequência da resistência à detenção.