O FC Porto rematou seis vezes à baliza no Bessa e marcou cinco vezes. Uma eficácia acima da média por parte dos dragões, que abriram o marcador antes de que o guarda-redes do Boavista fizesse uma única defesa e resolveram nos segundos 45 minutos um jogo que estava muito complexo à ida para o intervalo. Para Sérgio Conceição, a diferença esteve nas correções que fez na equipa durante os 15 minutos em que esteve no balneário antes do arranque da segunda parte.

“A diferença teve a ver com a forma como definimos a entrada do último terço, na primeira parte também podíamos ter feito o golo. É verdade que o Boavista também conseguiu sair algumas vezes, mas mais por demérito nosso do que propriamente por mérito deles. Lembro-me de um remate [à baliza do FC Porto], mas não me lembro de ter criado perigo”, começou por explicar o técnico dos dragões. “Corrigimos algumas situações em que não estávamos tão bem em termos defensivos e foi extremamente importante para depois ferirmos o adversário, foi uma segunda parte à FC Porto, à imagem do ano passado. Lembro-me de uma situação em que o Marchesín fez uma boa defesa apenas na segunda parte, nada mais. Golos fantásticos, bonitos, trabalhados e que os jogadores interpretaram na perfeição. Houve momentos de alto nível, ao nível do jogo jogado”, concluiu Conceição.

Certo é que o FC Porto não ganhava por uma diferença de cinco golos desde a goleada ao Coimbrões, na Taça de Portugal da época passada — no Campeonato, este resultado não acontecia desde 2017, no Bonfim, contra o V. Setúbal. Mais do que isso, há 29 anos que os dragões não tinham um saldo de golos marcados e sofridos tão positivo nas duas primeiras jornadas da Liga: em 1991/92, marcaram sete e não sofreram nenhum, enquanto que esta temporada já levam oito e sofreram apenas uma vez.

⌚️Apito final: BFC 0-5 FCP O ????FC Porto está na melhor série de vitórias frente ao Boavista (13) e a última derrota aconteceu há 4900 dias (Abril 2007). ⚠️Os dragões não sofrem golos dos axadrezados há 8 jogos (Set. 2016) pic.twitter.com/YY4LsAYHxT — playmakerstats (@playmaker_PT) September 26, 2020

Também na flash interview falou Sérgio Oliveira, que marcou o segundo golo do FC Porto, assistiu Marega para o terceiro e ainda esteve envolvido no lance do quarto, também concretizado pelo avançado maliano. “[A diferença na segunda parte foi] essencialmente porque somos mais fortes fisicamente. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e a primeira parte foi muito disputada. Ao intervalo fizemos algumas alterações, continuámos com a mesma intensidade e conseguimos a vitória”, começou por dizer o médio português.

“É sempre importante fazer golos, o 1-0 deixou-nos mais tranquilos. Fizemos uma segunda parte excelente, fomos completamente superiores e não há nada a dizer. O mais importante são os três pontos. Conheço bem o mister Vasco Seabra, quando estava no P. Ferreira ele estava nos juniores. Ele trabalha bem e desejo-lhe tudo de bom, assim como ao Boavista. Agora temos de pensar no jogo com o Marítimo”, atirou Sérgio Oliveira, que reconheceu depois a importância de o FC Porto estar atualmente a jogar de início com 11 jogadores que já estavam no clube na época passada. “É importante, conhecer os companheiros é ótimo. No entanto, o grupo é forte, os que estão a chegar estão a entrosar-se e isso é bom porque a época é longa”, concluiu o jogador.