Sérgio precisou de um "ai, Jesus" para ver a Oliveira dar fruto (a crónica do Boavista-FC Porto)

Angel Gomes, Ricardo Mangas, Show, Sebastián Pérez, Léo Jardim, Javi García, Adil Rami, Alberth Elis e Reggie Cannon. Nove reforços, entre outros, que são o cartão de visita de um Boavista renovado e reformatado, graças à chegada de Gérard López à SAD axadrezada. O bilionário luxemburguês, que também é dono do Lille, só precisou de um verão para tornar este Boavista uma das equipas que maiores expectativas origina esta temporada, a par do V. Guimarães e do Sp. Braga, e tinha este sábado o primeiro teste de fogo.

O Boavista venceu Carraça para o FC Porto, Helton Leite para o Benfica e reforçou-se bem. A estreia, porém, não correu como era esperado e acabou com um empate a três contra o Nacional, na Madeira, num jogo onde Angel Gomes deu nas vistas. Este sábado, os axadrezados recebiam o FC Porto no Bessa, para o primeiro dérbi da época, e procuravam não só voltar a conquistar pontos como causar uma surpresa contra o rival da cidade.

Do lado dos dragões, a ideia era aproveitar a vaga de fundo alcançada na semana passada, com a vitória no Dragão contra o Sp. Braga, e somar dois resultados positivos nas duas primeiras partidas oficiais da temporada. Alex Telles, que há uns dias estava praticamente vendido ao Manchester United, permanece no FC Porto — assim como Zé Luís, que apesar de estar muito perto de rumar aos turcos do Fenerbahçe foi inscrito na Liga e estava apto a ir a jogo. Já Evanilson, reforço de 20 anos que chegou do Fluminense, acusou fadiga muscular e estava fora dos convocados depois de não ter saído do banco contra o Sp. Braga.

Assim sendo, Sérgio Conceição não fazia qualquer alteração ao onze que venceu os minhotos na semana passada e apresentava uma equipa sem qualquer reforço e completamente decalcada na época passada. Do outro lado, Vasco Seabra mudava duas peças em relação ao onze que empatou na Madeira, trocando Chidozie por Adil Rami no eixo defensivo e Yusupha por Jorge Benguché no ataque. O francês Rami tornava-se o quarto campeão do mundo a jogar em Portugal, depois de Polga, Capdevila e Casillas, enquanto que Angel Gomes mantinha o papel de maestro da equipa atrás do avançado.

???????? 21' | Boavista 0-0 Porto O FCP faz 61% dos seus ataques pelo corredor direito#LigaNOS #BFCFCP pic.twitter.com/W0eRNYYywn — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) September 26, 2020

A lógica tática do FC Porto era a habitual, com Corona a descair na direita para apoiar Marega e Otávio no lado contrário. Danilo ocupava o centro do terreno, enquanto que Sérgio Oliveira se aproximava mais do mexicano e Uribe do brasileiro. E Uribe, tal como já se tinha visto com o Sp. Braga, continua a procurar cada vez mais as zonas de finalização e os terrenos mais adiantados, ao invés de se resumir às tarefas defensivas como acontecia na época passada.

O Boavista, porém, não se demitia de procurar o último terço adversário. Com Angel Gomes enquanto declarado motor dos axadrezados, a equipa de Vasco Seabra esteve grande parte do tempo recuada no próprio meio-campo mas tentava, a espaços, chegar à grande área de Marchesín. A primeira parte terminou sem ocasiões claras de golo e só com algumas aproximações de parte a parte: Uribe acertou no poste (12′), Paulinho rematou em esforço para as mãos de Marchesín (15′) e Sérgio Oliveira atirou ao lado (21′).

A primeira parte terminou com apenas um remate enquadrado e sem grandes momentos de destaque, naquela que foi uma batalha principalmente tática entre as duas equipas. Sérgio Conceição saiu claramente desagradado com a atuação dos jogadores do FC Porto, até porque os dragões não estavam a conseguir ser claramente superiores, enquanto que Vasco Seabra tinha espaço para estar satisfeito com o grupo axadrezado — principalmente com Nuno Santos, que estava acima da média — e podia pensar em transformar a organização defensiva em aventuras ofensivas.

???????? INTERVALO | Boavista 0 – 0 Porto Ainda não há golos no Bessa, numa 1ª parte com apenas um remate enquadrado com a baliza ???? Powered by @betpt #LigaNOS #BFCFCP pic.twitter.com/lR2dCwXHqJ — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) September 26, 2020

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Boavista-FC Porto:]