Angola registou 46 novos casos e três mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou este domingo o secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda.

As novas infeções foram registadas em Luanda (45) e Bengo (1), sendo 28 do sexo masculino e 18 feminino, com idades entre 2 e 67 anos.

Foram também reportados três óbitos: dois homens e uma mulher todos de nacionalidade angolana, com 40, 45 e 62 anos respetivamente. Outras 68 pessoas recuperaram.

As infeções por covid-19 sobem assim para 4.718, das quais 174 óbitos, 1.707 recuperados e 2.837 ativos, 13 críticos, 15 graves, 37 moderados, 94 leves e os restantes assintomáticos.

Foram analisadas 1.596 amostras, num cumulativo de 86.809 amostras processadas

Franco Mufinda adiantou também que foram testadas mais de 160 mil pessoas através dos testes rápidos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 998.463 mortos e mais de 32,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 35.299 mortos confirmados em mais de 1,4 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola regista 174 mortos e 4.718 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.018 casos), Cabo Verde (57 mortos e 5.771 casos), Moçambique (54 mortos e 7.757 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.324 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 911 casos).