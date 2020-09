Yuko Takeuchi, atriz japonesa mais conhecida pelo seu papel em “Miss Sherlock”, foi encontrada sem vida no seu apartamento no bairro Shibuya, em Tóquio. Takeuchi tinha 40 anos.

A atriz foi descoberta pelo marido, o também ator Taiki Nakabayashi, de 35 anos, por volta das duas da manhã e transportada para o hospital, onde o óbito foi declarado, refere o The Japan Times, citando fontes policiais. “Tudo aconteceu de repente. Estamos todos chocados e tristes com as notícias”, afirmou a agência de Takeuchi, a Stardust Promotion.

A polícia abriu uma investigação e, segundo noticiam os meios de comunicação japoneses, existem suspeitas de que Takeuchi terá cometido suicídio.

Yuko Takeuchi nasceu a 1 de abril de 1980, na prefeitura de Saitama, em Tóquio. Com uma longa carreira no cinema e televisão (estreou-se em meados dos anos 90, no pequeno ecrã), onde se inclui a séries “Asuka” (1999-2000), “Sanada Maru” (2016) e “Miss Sherlock” (2018), a atriz era presença regular entre os nomeados para os prémios de cinema japoneses, tendo vencido na categoria de melhor atriz três anos seguidos, em 2004, 2005 e 2006.

[O trailer oficial de “Miss Sherlock”:]

Fora do Japão, Takeuchi era mais conhecida pela série “Miss Sherlock”, co-produzida pela HBO Ásia e Hulu Japão, onde desempenhava a versão feminina de Sherlock Holmes nos tempos modernos. A produção foi transmitida no Japão de abril a junho de 2018 e, mais tarde, nos Estados Unidos da América.

O Japão tem uma da taxas de suicídio mais altas do mundo, embora os números tenham descido desde que foram implementadas medidas preventivas em 2015, como lembra a BBC.