O Bayern Munique viu este domingo terminar uma série de 23 vitórias consecutivas e 32 jogos sem perder, ao cair com estrondo em Hoffenheim, onde cedeu por 4-1, na segunda jornada do campeonato alemão de futebol.

A formação comanda por Hans-Dieter Flick, que na quinta-feira arrebatou a Supertaça Europeia, com um 2-1 ao Sevilha, após prolongamento, tinha somado o último empate (0-0) a 9 de fevereiro de 2000, na receção ao RB Leipzig.

Nos cinco principais campeonatos, os 23 triunfos consecutivos do Bayern Munique, em todas as competições, ficam como recorde.

Para encontrar o último desaire, é preciso recuar até 7 de dezembro de 2019, dia em que os bávaros perderam por 2-1 no reduto do Borussia Mönchengladbach, para a ronda 14 da Bundesliga 2019/20 — depois disso, tinham 31 triunfos e uma igualdade.

Em relação aos números da derrota, trata-se da mais pesada da era Flick, já que o 5-1 sofrido no reduto do Eintrach Frankfurt, a 2 de novembro de 2019, foi ainda sob o comando do croata Nico Kovac, que foi despedido de imediato.

Este domingo, em Hoffenheim, o Bayern, com várias baixas no onze devido ao desgaste do jogo com os andaluzes, como Lewandowski ou Goretzka, ficou a perder logo aos 16 minutos, face à cabeçada certeira do defesa bósnio Ermin Bicakcic, após um canto.

O cenário ficou mais preocupante quando o israelita Munas Dabbur (24 minutos), no frente a frente com Neuer, picou a bola’ por cima do guardião.

Joshua Kimmich (36′), assistido por Müller, encurtou distâncias ainda antes do tempo de descanso, mas, na segunda parte, um bis do croata Andrej Kramaric (77 e 90+2), o último de grande penalidade, selou a goleada.

Com seis pontos em dois jogos, o Hoffenheim sobe à liderança da prova, em igualdade pontual com o Augsburgo, sendo que o Friburgo, que joga ainda este domingo com o Wolfsburgo, pode também chegar ao topo da classificação. Os bávaros seguem em sexto, com três.