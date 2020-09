Boletim DGS. Semana de 21 a 27 de setembro foi a pior do mês e a quarta pior desde o início da pandemia

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A semana de 21 a 27 de setembro foi a pior deste mês, com uma média de 718 novos casos de Covid-19 por dia. Superou, assim, a semana anterior, de 14 a 20 de setembro, durante a qual foram confirmados, em média, 656 novos contágios todos os dias, tendo-se registado um aumento de 6,83%, que corresponde a 5.027 casos.

Os números divulgados este domingo, 665 infeções nas últimas 24 horas, colocam os últimos sete dias entre os piores desde que a Direção-Geral de Saúde (DGS) começou a emitir boletins sobre a situação epidemiológica no país diariamente, em meados de março — esta foi a pior semana desde o início da epidemia, sendo apenas superada por números referentes a abril, às semanas de 19 a 12 de abril (1.275), 30 de março a 5 de abril (759) e 6 a 12 de abril (758).

Relativamente a este domingo, registou-se uma descida significativa face aos casos de sábado — foram 665 novos casos de contágio, menos 219 do que no dia anterior. São agora 73.604 as pessoas que já foram infetadas com o novo coronavírus em Portugal desde que a pandemia começou.