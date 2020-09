A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Cabo Verde contabilizou mais uma morte provocada pelo novo coronavírus, tendo agora 57 óbitos associados à doença, e mais 70 novos casos positivos, dos quais 68 na ilha de Santiago, anunciou este domingo o Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele ministério adiantou que o mais recente óbito no país foi registado na cidade da Praia, o principal foco de transmissão do vírus, que passar a ter um acumulado de 36 óbitos, dos 57 a nível nacional.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde cabo-verdianas contabilizaram mais 70 novos casos positivos da doença, de um total de 475 amostras analisadas pelos laboratórios de virologia do país.

Dos novos casos, 68 foram registados na ilha de Santiago, com 47 só na cidade da Praia, mas houve também nos concelhos de Santa Catarina (12), São Salvador do Mundo (3), São Miguel (2), Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, São Domingos e Tarrafal, todos com um cada.

Os restantes dois casos foram contabilizados no concelho de São Filipe, na ilha do Fogo.

Cabo Verde registou ainda mais 13 recuperados (Santa Catarina seis, São Domingos quatro, São Salvador do Mundo um, Sal dois), passando a contabilizar o total de 5.031 pessoas que já tiveram alta.

O país passa a ter um acumulado de 5.771 casos positivos desde 19 de março, tendo agora 681 casos ativos, e mantém os dois doentes transferidos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 998.463 mortos e mais de 32,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.