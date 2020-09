Foi a 10 de julho, há cerca de dois meses e meio, que o Sporting tinha vencido pela última vez no Campeonato. Os leões não conseguiram ganhar nenhum dos últimos três encontros da época passada — perderam com o FC Porto e o Benfica e empataram com o V. Setúbal — e só este domingo, na Mata Real, é que voltaram a festejar uma vitória na Primeira Liga. Na adiada estreia, depois de terem visto o jogo com o Gil Vicente ser empurrado pela Covid-19, a equipa de Rúben Amorim bateu o P. Ferreira sem grandes dúvidas e conquistou os primeiros três pontos da temporada.

Coates, que chegou ao 17.º golo pelos leões, igualou Otávio Barbosa como quarto defesa mais goleador da história do clube e está agora atrás de Beto, Lúcio e do recordista Morais, que na década de 60 fez uns impressionantes 69 golos. O central uruguaio foi mesmo considerado um dos melhores jogadores em campo mas depois do apito final destacou o coletivo. “Fizemos um grande esforço depois do jogo com o Aberdeen, os primeiros jogos são sempre complicados mas estamos de parabéns. Depois de tudo o que aconteceu é bom ganhar. O segredo? Toda a equipa esteve bem, mostrámo-nos fortes e ganhar sem sofrer golos é ainda melhor”, afirmou Coates na flash interview.

Com esta vitória na Mata Real, o Sporting atingiu ainda um registo importante: voltou a não sofrer golos nos primeiros dois jogos oficiais da temporada, algo que não acontecia desde 2017/18, quando a equipa comandada de Jorge Jesus também marcou três golos sem sofrer nenhum nos dois compromissos iniciais da época. Nos últimos 22 anos, este feito só tinha sido alcançado precisamente por Jesus, em duas ocasiões.

⌚️65' FCPF 0-2 SCP ????????Coates iguala o quarto defesa do ????Sporting com mais golos:

69 ????????Morais (1958-69)

35 ????????Lúcio (1959-1964)

25 ????????Beto (1996-2005)

17 ????????Coates (2015-…)

17 ????????Otávio Barbosa (1939-50) pic.twitter.com/MGlVVshdJ7 — playmakerstats (@playmaker_PT) September 27, 2020

Já Emanuel Ferro, depois do apito final, garantiu que ainda não conhece qualquer data para o regresso de Rúben Amorim aos bancos de suplentes e sublinhou a “importância” do arranque a ganhar. “Por tudo o que é a importância de um bom começo, o que há a realçar é a estrutura, o grupo de trabalho, que trabalhou muito e fez tudo para estarmos aqui prontos, com as dificuldades inerentes, mas que enfrentámos sempre como coisas que sabíamos que não nos iam tirar a ambição de ganhar. Hoje foi mais um jogo onde tivemos oportunidade de fazer isso. Os jogadores foram os atores principais, com grande resiliência, grande solidariedade. Nem sempre frescos como queríamos, nem sempre capazes de tomar as melhores decisões. No entanto, o jogo acaba por ser muito mais nosso e conseguimos a vitória, que era muito importante para nós. Esta vitória é reflexo do trabalho de todo o grupo. Isso é que faz uma equipa vencedora”, explicou o adjunto leonino.

Mais à frente, Ferro sublinhou que o “plano de jogo” era “procurar a vitória”. “Há que enaltecer a equipa do P. Ferreira, que joga bem, sabe o que quer. Ganhou primeiras bolas, segundas bolas. Conseguiu ter posse e criou-nos dificuldades. No entanto, com o segundo golo, não foi gerir mas percebemos que tínhamos de fazer coisas diferentes quando o Paços estava a ter mais bola. Acabámos por ter mais posse e isso foi muito importante para nós. Tirámos a iniciativa ao adversário. Foi uma gestão, mas pelo que foi o jogo”, ressalvou o técnico.