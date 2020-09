As baterias sólidas são vistas pelos fabricantes de veículos eléctricos como o futuro, pois a sua superior densidade energética permite-lhes acumular mais energia para o mesmo volume e peso, enquanto a tecnologia assegura a possibilidade de recarregar com maior potência sem riscos de incêndio, além de incrementar o número de ciclos, ou seja, a sua vida útil. Há, contudo, um problema (e dos graves): apesar de muitas empresas trabalharem arduamente para encontrar uma solução, ainda nenhuma conseguiu produzir uma bateria sólida que funcionasse. Isto até a Daimler revelar que o autocarro eléctrico eCitaro, com baterias sólidas, já funciona.

Visualmente, este eCitaro é similar a todos os outros, um veículo longo e articulado, específico para o transporte de passageiros em meio urbano. A diferença existe apenas ao nível dos acumuladores, cujas células mantêm os eléctrodos positivo e negativo, através dos quais se desloca o fluxo de electrões responsável por gerar a corrente eléctrica que alimenta os motores. O que as células da bateria do novo eCitaro não têm é um electrólito líquido, em que navegam os iões entre os eléctrodos, mas sim um sólido. Com esta solução, entre outras vantagens, acabam os vazamentos, especialmente em caso de ruptura das células devido, por exemplo, a um acidente.

O novo eCitaro da Mercedes, com baterias sólidas 4 fotos

De acordo com a Mercedes, as novas baterias sólidas deverão fornecer mais 25% de energia para o mesmo volume ou peso, quando comparadas com as tradicionais de níquel-manganês-cobalto, que todos conhecem como baterias de iões de lítio. Independentemente de todos os avanços da densidade energética serem bem-vindos, esperava-se que os acumuladores sólidos conseguissem ir um pouco mais longe.

O primeiro autocarro eléctrico com baterias de electrólito sólido monta acumuladores com uma capacidade de 441 kWh, o que lhe garante uma autonomia de 220 km em ritmo urbano. De Inverno, as reduzidas temperaturas associadas à necessidade de reforçar o aquecimento, deverão limitar a 170 km a distância a percorrer entre recargas, que aceitam até 300 kW.