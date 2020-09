Deixou o Barcelona esta semana, despediu-se com lágrimas numa conferência de imprensa ao lado de Josep Maria Bartomeu, foi o protagonista de uma mensagem de Leo Messi que ecoou na imprensa internacional e este domingo já estava na convocatória de Diego Simeone. Luis Suárez não acusou o ritmo intenso dos últimos dias e na mesma semana em que se despediu dos colegas na Cidade Desportiva dos catalães estreou-se a marcar pelo Atl. Madrid.

“O Atlético é um grande clube de Espanha. Tem jogadores excelentes e luta sempre pelos lugares cimeiros, além disso tem adeptos ferrenhos, o que motiva sempre um jogador. A intensidade da equipa também foi algo que me fez mudar. Um jogador tem que se adaptar à dinâmica de cada equipa e eu tenho feito isso ao longo da minha carreira”, disse o avançado uruguaio na apresentação como novo jogador colchonero. A estreia, porém, nem em sonhos seria melhor.

Com Simeone de regresso — o treinador argentino recuperou da Covid-19 e estava no banco do Wanda Metropolitano –, o Atl. Madrid entrou da melhor maneira na liga espanhola e goleou o Granada em casa, com João Félix no onze e com direito a seis golos de cinco marcadores diferentes. Diego Costa abriu o marcador ainda dentro dos 10 minutos iniciais (9′), Correa aumentou a vantagem já no segundo tempo (47′) e depois foi a vez de Félix inscrever o próprio nome na ficha de jogo: o jogador português estreou-se a marcar esta temporada com um golo bonito, em que tirou um adversário da frente com um toque subtil para depois rematar e bater Rui Silva (65′).

O PRIMEIRO GOL DE LUIS SUÁREZ PELO ATLÉTICO DE MADRID! 15 minutos em campo na estreia, 1 gol e 1 assistência! pic.twitter.com/gV6HXJFd33 — Sala12 (@OficialSala12) September 27, 2020

SUÁREZ DE NOVO! 2 gols e 1 assistência com 20 minutos em campo. Que estreia ABSURDA de Luis Suárez no Atléti! Atlético de Madrid 6×1 Granada pic.twitter.com/jaucto3qgL — Sala12 (@OficialSala12) September 27, 2020

Contra um Granada débil, onde não só Rui Silva como também Domingos Duarte foi titular, Marcos Llorente marcou o quinto golo da equipa de Simeone (72′) com assistência de Suárez e abriu a porta aos minutos triunfantes do avançado. O uruguaio, que tinha entrado aos 70 minutos para o lugar de Diego Costa, estreou-se depois a marcar pelo Atl. Madrid, com um cabeceamento certeiro na sequência de um cruzamento vindo da direita (85′). Já nos descontos, tornou-se o único dos cinco marcadores dos colchoneros a bisar, com uma recarga a um remate que ele próprio tinha feito e que acertou no poste (90+3′). Pelo meio, Jorge Molina Vidal ainda marcou o golo de honra do Granada (87′).