View this post on Instagram

The @Twitch quartet ????⁣ ⁣ @Alex_Albon opened up about his friendship with @georgerussell63, @charles_leclerc and @landonorris on the latest F1 Nation podcast ????⁣ ⁣ You can listen to the podcast on your favourite audio platforms ????⁣ ⁣ #F1 #Formula1 #Twitch #Albon #Russell #Lando #Leclerc