Criada pela Volvo e pela Geely, construtor chinês que também é dono do fabricante nórdico, a Polestar começou por produzir o Polestar 1, um híbrido plug-in a que depois se sucedeu o Polestar 2, um eléctrico concorrente directo do Model 3 da Tesla. Agora confirmou que o Precept, cujo protótipo deveria ter sido apresentado no Salão de Genebra, em Março, vai passar à fase de desenvolvimento, para em breve chegar ao mercado como uma berlina com cerca de cinco metros de comprimento e ar de coupé.

Nada de pele, madeira, alumínio ou aço. No interior apenas plástico reciclado de velhas garrafas de e resto de redes de pesca

Sobre o Precept, a Polestar não avança muitos pormenores, pelo menos daqueles que interessam. Nada de dados relativos a baterias ou à química que irá ser utilizada, o mesmo acontecendo com os motores, a potência ou a autonomia. Mas se a Volvo tem o know-how para produzir carros de luxo, a Geely tem os meios e a tecnologia para produzir um competitivo veículo eléctrico. Se consegue bater a concorrência, é a pergunta que todos querem ver respondida.

O Precept, de momento a ser desenvolvido no Reino Unido por uma equipa de 130 pessoas, o que está longe de impressionar face à concorrência, visa concorrer num segmento em que os clientes querem uma berlina de luxo desportiva e potente.

O Precept ainda está em desenvolvimento, mas Polestar acredita neste projecto da Volvo e da Geely

Thomas Ingenlath, que hoje é o CEO da Polestar mas que foi o designer responsável por modelos como os Skoda Superb, Fabia, Roomster e Yeti, descreve os pormenores e os trunfos do Precept, no exterior e no interior.