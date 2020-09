Os eleitores suíços rejeitaram proposta para por fim ao acordo com a União Europeia para a livre circulação de pessoas, de acordo com uma sondagem da estação SRF. De acordo com a informação divulgada este domingo sobre os resultados do referendo, cerca de 63% dos votantes deverão rejeitar a proposta apresentada pelo partido de extrema direita, Partido do Povo Suíço (SPC).

Os votos ainda estão a ser contados e os resultados finais deverão anunciados dentro de horas, avança a BBC.

Apesar de não ser membro da União Europeia, a Suíça — onde residem mais de 200 mil portugueses — aceita pessoas da União Europeia para ter acesso ao comércio livre e à cooperação em áreas como os transportes e a educação.

Os apoiantes da proposta para eliminar o acordo com a UE argumentam que a Suíça poderia ter o controlo de entradas, escolhendo os imigrantes que quer. Os opositores responderam com o risco de recessão, para além do fim do acordo privar centenas de milhares de cidadãos suíços do direito de viajarem e trabalharem em toda a Europa.