A norte-americana Venus Williams, recordista, aos 40 anos, de participações no torneio de Roland Garros, terceiro ‘Grand Slam’ do ano, foi este domingo eliminada na primeira ronda pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova.

A veterana norte-americana, 75.ª do ‘ranking’ mundial e finalista dos internacionais de França em 2002, perdeu em dois ‘sets’, por um duplo 6-4, em duas horas e seis minutos. Venus conta sete vitórias em torneios do ‘Grand Slam’, cinco em Wimbledon e duas no US Open.

Nos últimos três anos, a norte-americana tinha caído sempre na ronda inaugural de Roland Garros, sendo que não chega à segunda semana de um ‘Grand Slam’ desde 2017. Por seu lado, Schmiedlova vai medir forças na segunda ronda com a bielorrussa Victoria Azarenka, 10.ª cabeça de série, que bateu a montenegrina Danka Kovinic por de 6-1 e 6-2.