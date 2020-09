A Nikola atravessa um mau momento e tudo indica que o pior está por vir. Trevor Milton já não é o CEO, depois de ter sido acusado de mentir em relação ao real estádio de desenvolvimento da companhia que representava e às soluções de engenharia que a empresa reclamava. Recorde-se que a Nikola, sem nunca ter produzido um único veículo, viu o seu valor bolsista superar o da própria Ford. Ao que parece, a explicação para tal reside no talento de Trevor Milton para vender projectos que nem o próprio faria ideia de como seria possível concretizar.

Um desses “sonhos” foi apresentado como uma realidade a breve prazo: o Nikola One, um camião movido a electricidade, gerada a bordo graças ao recurso a células de combustível a hidrogénio. No horizonte, a promessa de ter um tractor com mais de um milhar de cavalos e até 2000 Nm de força, capaz de percorrer 800 a 1200 km entre operações de reabastecimento de hidrogénio, no que tardaria 15 minutos, no máximo. Depois do One, seguiu-se o Two e o Tre, este visando especificamente a Europa.

Mas, entretanto, a Tesla apareceu com o Semi. E foi aí que as coisas se complicaram: a Nikola processou a rival norte-americana de copiar o pára-brisas e a porta lateral da cabina, bem como a forma geral da carroçaria do One, exigindo-lhe 2000 milhões de dólares. O One que, sabe-se agora, terá sido filmado e promovido como protótipo funcional quando, na realidade, estaria apenas a deslocar-se embalado pela descida, faltando-lhe peças essenciais. Mas o juiz, antes de ter conhecimento dos factos agora tornados públicos, considerou que a acção interposta pela Nikola tinha mérito.

Chegada a altura de ripostar, a Tesla argumenta agora, como pode ver abaixo, que a Nikola copiou o design do Road Runner da Rimac, um concept criado pelo designer croata Adriano Mudri, que trabalha para a Rimac e que concorreu no Michelin Design Challenge 2010, tendo o seu projecto sido um dos seleccionados para integrar o Salão Internacional do Automóvel da América do Norte de 2010.