Apesar das queixas recorrentes de falta de privacidade quando ainda viviam no Reino Unido, Harry e Meghan Markle poderão protagonizar um reality show para a Netflix, plataforma de streaming com a qual o casal assinou um contrato milionário de vários anos para, assim, produzir documentários, filmes, séries e até conteúdos infantis.

No início de setembro escrevia-se que o conteúdo em questão seria exclusivo da Netflix e, embora a duquesa tivesse deixado claro que não pretende retomar a carreira de atriz, era referida a possibilidade de tanto ela como o marido aparecerem à frente das câmaras nos documentários a produzir. Agora, o britânico The Sun cita uma fonte que garante que o contrato de 112 milhões de libras (cerca de 122 milhões de euros) prevê uma série ao estilo reality show que implica as câmaras acompanharem os duques de Sussex durante três meses.

A série documental pretende focar-se no trabalho de caridade desempenhado por Harry e por Meghan Markle, sendo que não é claro se as câmaras os vão acompanhar no interior da novíssima casa do casal, na Califórnia, comprada por quase 13 milhões de euros. De acordo com a fonte citada, o projeto permitirá ao público conhecer “a verdadeira” Meghan Markle: “Será ainda um insight fascinante e Meghan espera que os espetadores vejam quem realmente é”.

A decisão dos duques de Sussex, que surge depois do episódio em que ambos apelam ao voto nas próximas eleições norte-americanas ainda que o protocolo peça que a família real se mantenha longe da política, poderá não ser bem recebida no Reino Unido. O casal é conhecido por apelar à privacidade e por levar tabloides britânicos a tribunal.

Should Harry and Meghan be stripped of their royal titles?@Piersmorgan says the couple’s only value for companies like Netflix is their royal connection and the HRH title.

He says they want to ‘trade off the royal titles to make vast amounts of money'. pic.twitter.com/ZGLNy38XYG

— Good Morning Britain (@GMB) September 28, 2020