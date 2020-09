Joaquin Phoenix e Rooney Mara terão sido pais pela primeira vez de um menino — e o nome da criança promete muita emoção nas redes sociais. Isto porque o casal terá escolhido chamar o bebé de River, naquela que é uma homenagem óbvia ao irmão do protagonista de “Joker”: o também ator River Phoenix morreu em outubro de 1993 com apenas 23 anos, vítima de overdose em Los Angeles.

Joaquin Phoenix and Rooney Mara just had a baby boy and named him River Phoenix. Can someone PLEASE be emotional with me? pic.twitter.com/20HCgINbZq — Charlie A. (@charliegbrt) September 28, 2020

Rooney Mara & Joaquin Phoenix have apparently had a baby boy and named him River. My heart might burst ♥️ pic.twitter.com/UtbefiXBPg — bedwitch (@Bedvvitch) September 28, 2020

O casal nunca chegou a confirmar a gravidez, ainda que em maio tenha sido notícia pelo facto de Rooney Mara estar alegadamente grávida de seis meses. A notícia da chegada do bebé de ambos foi dada pelo realizador russo Viktor Kossakovsky, que durante uma sessão de perguntas e respostas no decorrer do Festival de Cinema de Zurique justificou a ausência de Phoenix, produtor executivo do documentário “Gunda” por ele realizado, com a chegada de “um bebé”, um “lindo filho chamado River”, tal como conta o Buzzfeed.

???? Viktor Kossakovsky ????️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ — Max California's Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020

Em 2018, 25 anos passados da morte precoce de River Phoenix, Ana Markl escrevia para o Observador que o ator “era um ingénuo, um inadaptado, uma alma torturada pelos impositivos da fama como qualquer menino-prodígio de Hollywood, já a dar sinais de uma assustadora maturidade emocional em filmes como ‘Stand by Me’ (de 1986) ou ‘Fuga Sem Fim’ (de 1988, que lhe valeria uma nomeação para o Óscar de Melhor Ator Secundário)”.