Notícia em atualização

O bailarino e programador cultural Jorge Salavisa, um dos nomes destacados da dança contemporânea em Portugal, morreu na madrugada desta segunda-feira, adiantou a SIC Notícias e confirmou o Observador junto do Teatro Municipal São Luiz, que Salavisa dirigiu entre 2002 e 2010.

Tinha 81 anos e morreu na sua casa, em Lisboa, vítima de doença prolongada. O estado de saúde nas últimas semanas era precário. Aida Tavares, atual diretora artística do São Luiz, disse ao Observador que visitava Jorge Salavisa quase todos os dias e tinha estado com ele no último sábado.

“É um dia muito triste”, referiu Aida Tavares, para quem Jorge Salavisa foi uma pessoa “de enorme generosidade para com as pessoas que amava: os amigos, a família, os colegas”. “É uma referência enorme. Tive oportunidade de trabalhar como ele desde 2002 em várias funções. Devo-lhe tudo o que aprendi, devo-lhe sobretudo um enorme amor pela arte, um enorme sentido de justiça e a sabedoria que vem das pessoas com a dimensão dele, com o seu percurso de vida tão completo”, acrescentou.

Jorge Salavisa destacou-se como intérprete de dança clássica, mas nunca foi coreógrafo. Assumiu a direção artística do Ballet Gulbenkian, entre 1977 e 1996, e da Companhia Nacional de Bailado, entre 1998 e 2001. Foi comissário para a dança no âmbito da iniciativa Lisboa Capital Europeia da Cultura 1994.

Já retirado, publicou em 2012 Dançar a Vida: Memórias, pela editora Dom Quixote, um inesperado registo autobiográfico onde se assumiu como homossexual e partilhou pormenores sobre tentativas de suicídio e problemas de saúde.

Iniciou-se na dança clássica pela mão de Anna Mascolo (1910-2010), bailarina e mestre de dança italiana que se exilou em Lisboa no contexto da II Guerra Mundial, e em 1960 chegou a dançar no Grand Ballet du Marquis de Cuevas, uma das grandes companhias europeias dos anos 1940 e 50, onde em 1961 o mítico Rudolf Nureyev fez a primeira aparição depois de ter fugido da União Soviética.

Como bailarino, manteve-se no London Festival Ballet entre 1963 e 1972, tendo trabalhado com Leonide Massine, Serge Lifar ou John Taras. O “português vindo de Londres”, como o descreveu José Sasportes no livro Trajetória da Dança Teatral em Portugal (1979), “teve uma carreira regular em companhias internacionais de tipo comercial”.

Como diretor artístico do extinto Ballet Gulbenkian, em Lisboa, entre 1977 e 1996, Jabriu a instituição a estilos diversos e encorajou a revelação e desenvolvimento da carreira de coreógrafos nacionais, fomentando, ainda, a formação de bailarinos portugueses através de cursos especiais.

Numa nota de pesar enviada à redações ao início da tarde de segunda-feira, a ministra da Cultura referiu-se a Jorge Salavisa como “nome maior da dança contemporânea, tanto nacional como internacionalmente” e “um homem que ajudou a definir a cultura em Portugal”.

“Ao longo das décadas, ajudou a escrever a história da dança em Portugal, seja como bailarino, seja como professor de gerações de bailarinos ou diretor artístico. O que a dança contemporânea é, hoje, em Portugal, tem o cunho muito particular deste artista e pedagogo exemplar”, acrescentou Graça Fosneca. “O seu papel à frente do Ballet Gulbenkian e da Companhia Nacional de Bailado fizeram de Portugal um país pioneiro na relação entre coreógrafos, bailarinos e público. Devemos-lhe uma história muito completa da diversidade e, a partir daí, a atividade dos artistas portugueses que, pela sua mão, encontraram sempre as condições para se poderem afirmar.”