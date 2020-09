O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta segunda-feira à tarde, no Palácio de Belém, em Lisboa, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, a pedido deste, divulgou a Presidência da República.

