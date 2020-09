(em atualização)

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) identificou indícios de 21 trabalhadores a falsos recibos verdes no Serviço Educativo Artes da Fundação de Serralves. Ouvida esta terça-feira no Parlamento, a inspetora-geral da ACT, Luísa Magalhães, informou que, do contacto com 32 prestadores de serviços, houve 21 casos em que a ACT entendeu “existirem indícios de uma relação de trabalho subordinado”.

A Fundação de Serralves, acrescenta Luísa Magalhães, tem agora um prazo para regularizar a situação destes 21 trabalhadores, tendo estes sido devidos em dois grupos — o prazo para regularizar a situação do primeiro grupo termina a 1 de outubro e o segundo termina dia 5 de outubro. “Não regularizando a situação, o passo seguinte é comunicar ao Ministério Público para efeitos de instauração de ação de reconhecimento do contrato de trabalho”, acrescentou a inspetora da ACT.

As audições desta terça-feira — da ACT e da Fundação de Serralves — foram pedidas pelo Bloco de Esquerda, que quer avaliar a situação dos trabalhadores “precários” da Fundação de Serralves — que não integram o quadro de funcionários — que se têm vindo a manifestar contra as decisões da administração. No requerimento, os bloquistas afirmam que “no início das medidas de distanciamento social, em março, a Fundação de Serralves descartou trabalhadores a recibos-verdes do serviço educativo da instituição, bem como todos os técnicos externos responsáveis pela montagem das exposições, sem qualquer aviso prévio no próprio dia em que a instituição suspendeu atividade”.

O Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre se iria interceder junto de administração de Serralves. A Fundação, por sua vez, garantiu que estava a “cumprir todas as suas obrigações” e “todas as regras decretadas no âmbito do estado de emergência”.

Mais tarde, os bloquistas referiram que os trabalhadores que têm vindo a denunciar a situação “estão agora a sofrer retaliações, com o Conselho de Administração da Fundação a afastar estes trabalhadores das atividades e exposições na reabertura de Serralves no processo de desconfinamento”. “Mais grave, sabemos agora também que a administração estará a entrevistar novos educadores para as mesmas funções destes trabalhadores”, refere o partido.

A Fundação de Serralves, no entanto, assegura que, à “medida que a atividade da fundação vai sendo retomada, vários prestadores de serviços externos, que prestam serviços em várias áreas, têm vindo a ser contactados pela instituição para a prestação de serviços concretos, de acordo com o que habitualmente acontece, quando há necessidade desses mesmos serviços”.

Já do lado do Governo, a 30 de junho, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou que não tinham sido apurados indícios de situações de precariedade em Serralves, depois de uma inspeção feita pela ACT a 15 de abril. Os trabalhadores, no entanto, voltaram a demonstrar o seu descontentamento em julho, numa manifestação dos educadores do Serviço Educativo e Artes da Fundação de Serralves, que juntou cerca de uma centena de pessoas. De acordo com os manifestantes, alguns educadores trabalham neste serviço desde 1992 “sempre a recibos verdes”:

Entretanto, este mês, três trabalhadoras com vínculo precário que foram ouvidas no Parlamento disseram que há um segundo processo inspetivo a decorrer na instituição.