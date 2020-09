A desnutrição provocou a morte de 144 crianças angolanas, num total de 1.939 casos registados no primeiro semestre deste ano, na província angolana do Bié, informaram esta segunda-feira as autoridades sanitárias locais.

Os dados divulgados pela supervisora provincial do Programa de Nutrição do Bié, Edna Mendonça, citada pela agência noticiosa angolana, Angop, foram recolhidos em 10 unidades sanitárias daquela província.

Os números indicam um aumento do número de casos e de mortes comparativamente ao mesmo período de 2019, altura em que foram registados 143 óbitos em 1.299 casos.

Segundo Edna Mendonça, mais de 1.700 crianças foram tratadas e melhoraram.

Desmame precoce, carência alimentar em algumas famílias e doenças prolongadas, como a malária, anemia, VIH/Sida, tuberculose, diarreias e outras foram apontadas como as principais causas de desnutrição.

Os municípios do Cuito, capital provincial do Bié, e Andulo são os que registaram mais casos.