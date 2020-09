Parece um coração visto do ar, mas não, é mesmo um tubarão a nadar no meio de um cardume de salmões. Esta foi considerada a fotografia do ano tirada por um drone , numa iniciativa da organização Siena Awards, que distinguiu as melhores fotografias aéreas de 2020.

A terceira edição do Drone Awards premiou fotografias e m dez categorias distintas: vida selvagem, desporto, abstrato, urbano, pessoas, natureza, casamento, série. Em 2020, foi criada uma categoria especial: a vida durante a pandemia de Covid-19.

As fotografias estarão expostas no Siena Awards Festival, de 24 de outubro a 29 de novembro, em Siena, Itália. A cerimónia de entrega de prémios ocorrerá em outubro, no Teatro dei Rinnovati, também em Siena.