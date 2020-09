A GNR de Aveiro deteve, no passado dia 26 de setembro, sábado, um homem de 62 anos por violação do confinamento obrigatório. A detenção aconteceu em São Pedro de Castelões, no concelho de Vale de Cambra, onde os militares o foram encontrar no interior de um restaurante. A GNR tinha-se deslocado à residência do homem para confirmar que este cumpria a quarentena.

Dois dias depois, os militares do mesmo Posto Territorial de Vale de Cambra detiveram uma mulher de 61 anos pela mesma infração. Foi também durante o mesmo tipo de policiamento que os militares verificaram que a mulher não estava em casa, localizando-a depois na localidade de Ossela, em Oliveira de Azeméis, a cerca de seis quilómetros do seu local de residência.

Tanto o homem como a mulher foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vale de Cambra, ao qual caberá agora julgá-los. A violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência.

“A GNR recorda que ficam em confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde, todos os doentes com Covid-19, os infetados com SARS-CoV-2 e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa”, lembrou a força militar em comunicado.