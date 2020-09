A empresa Winterfell, que pertence à empresária Isabel dos Santos, impugnou a nacionalização da Efacec. A Winterfell, que detinha 71,73% do capital social da Efacec — ações que o Governo decidiu nacionalizar em julho —, diz que não foi ouvida antes da nacionalização e sublinha o facto de as restantes ações não terem sido alvo de uma nacionalização.

Num comunicado enviado às redações, a empresa de Isabel dos Santos considera que a nacionalização “violou um conjunto de preceitos legais” e começa por argumentar que apenas as suas ações foram nacionalizadas e não as dos restantes acionistas, sublinhando ainda que o “ato de nacionalização assumiu um carácter meramente temporário”, levando a que as ações nacionalizadas sejam “de imediato revendidas a privados”.

A empresa destaca também a “ausência de audiência prévia da Winterfell antes da nacionalização e ao contrário dos restantes acionistas que foram ouvidos pelo Governo, o que constitui discriminação e violação do princípio da igualdade do direito de estabelecimento e do direito de circulação de capitais”. O facto de o Governo não ter identificado “titulares de direitos de penhor sobre as ações nacionalizadas” terá uma “repercussão patrimonial” sobre a empresa, refere a Winterfell.

A ação foi apresentada no passado dia 25 de setembro no Supremo Tribunal Administrativo.

