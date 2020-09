Os jogos Portugal-Espanha e Portugal-Suécia terão adeptos nas bancadas, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

Os jogos, que se irão realizar no Estádio Alvalade XXI, em Lisboa, estão autorizados a receber 5% e 10% da lotação das bancadas. A decisão surgiu “na sequência de reuniões de trabalho havidas nas últimas semanas com o Governo e a Direção Geral da Saúde”, explica a FPF na sua página de Internet.

O Portugal-Espanha, um jogo de preparação, a realizar no dia 7 de outubro, será o primeiro jogo da seleção nacional com público nas bancadas e está autorizada a ocupação de 5% da lotação. Uma semana depois, a 14 de outubro, Portugal enfrenta a Suécia, para a Liga das Nações e será autorizada a ocupação de 10% do estádio.

O Estádio de Alvalade tem capacidade para receber 50.095 pessoas.